親子行程看這！行動書車入兒樂 大安森林公園封街野餐

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聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市立圖書館推出行動書車，今、明天將開到兒童新樂園西側廣場。圖／北市圖提供
台北市立圖書館推出行動書車，今、明天將開到兒童新樂園西側廣場。圖／北市圖提供

暑假前親子活動暖身，台北市立圖書館推出行動書車，今、明天將開到兒童新樂園西側廣場，現場也準備好書交換、攝影活動，不僅有得「玩」，也有得「讀」；台北市教育局今下午則在大安森林公園舉辦兒童月活動，有街頭遊戲、野餐活動，還有音樂會，邀親子家庭一同同樂。

每年7月至8月期間，北市圖行動書車都會帶著一車書，開往台北市各大人氣景點，為鼓勵讀者不僅追書，也追景點，推出「逛書車集章趣」活動，每參加一場書車活動可獲得1點，集滿3點即可兌換熊讚聯名限量書車紀念品。

除此之外，行動書車現場也有「好書換換」漂書活動，以及「本月最佳Model攝影比賽」，讀者可發揮創意、拍攝以書車為主題的周邊事物，並上傳至「台北市圖行動書車Facebook粉絲專頁」，北市圖將票選出最佳攝影手，獲獎者即可獲得限量好禮，若參觀行動書車後到臉書按讚或追蹤行動書車Instagram，還能把限量書車酷卡帶回家。

今日下午在大安森林公園，台北市教育局延續兒童月，主辦「台北我的家」系列活動，邀請特公盟封街，舉辦多項街頭遊戲，也邀親子走入公園，席地在草皮上野餐，另在露天舞台區，將由4所國小學生藝術團體及FOCA福爾摩沙馬戲團音樂表演，今晚更將加映「獅子王-真人版」，讓孩子度過難忘夜晚。

台北市教育局今下午則在大安森林公園舉辦兒童月活動，圖為2019年葫蘆國小開場表演。圖／北市圖提供
台北市教育局今下午則在大安森林公園舉辦兒童月活動，圖為2019年葫蘆國小開場表演。圖／北市圖提供
在行動書車中，小朋友可以自由取書閱讀。圖／北市圖提供
在行動書車中，小朋友可以自由取書閱讀。圖／北市圖提供
今年7月至8月北市圖行動書車行程。圖／北市圖提供
今年7月至8月北市圖行動書車行程。圖／北市圖提供

北市 大安森林公園 攝影比賽

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