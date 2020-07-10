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國際同際會北一區 捐關懷基金70萬助脆弱家庭兒少
國際同濟會台灣總會北一區今晚間在巿府捐贈70萬元給新北巿好日子愛心大平台，由市長侯友宜市受贈，其中53萬元將作為脆弱家庭及高風險家庭兒少關懷基金，部分提供給學校購買運動器材及生活就學用品。
北一區主席游智喻表示，新北市因幅員廣大等因素，造成家庭支持系統薄弱，同濟會員希望能為弱勢兒少盡份心意。總會長劉春快表示，同濟會全國有17區，成立「台灣同濟兒童基金會」，專為兒童努力，每年頒發清寒獎學金。
侯友宜表示，本周他已接受同濟會2次大型的捐贈活動，日前才在土城北二區活動中受贈3輛偏區銀髮行動車，如今又接受北一區捐款。
新北市好日子愛心大平台2019年6月開辦，截至今年6月已媒合9億元物資和善款。
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