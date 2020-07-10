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南港長輩有福了！首家公辦民營住宿長照機構開幕滿月

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「東明住宿長照機構」上月開幕，考量疫情嚴峻，直至今日才舉辦開幕滿月茶會。圖／愛愛院提供
「東明住宿長照機構」上月開幕，考量疫情嚴峻，直至今日才舉辦開幕滿月茶會。圖／愛愛院提供

北市南港區工廠林立，若要設立長照機構，常因土地使用被打槍，南港長輩若有安養需求，常要往內湖、大直跑。南港東明社宅今年3月正式落成，乙棟2樓挪作長照空間，由北市社會局委託財團法人台北市私立愛愛院經營，成為南港區第一間公辦民營的住宿型長照機構，提供46個長照型床位。

「東明住宿長照機構」上月開幕，考量疫情嚴峻，直至今日才舉辦開幕滿月茶會。開幕1個月，已有12位長輩住進來，另有30位準備入住，空床位所剩不多。

愛愛院秘書施定宏表示，機構引入智慧設備，延緩長輩失能，比如照顧機器人，長輩能坐在上頭，透過不同的姿勢支點，刺激長輩肌力，也有不倒翁電動移位機，讓不敢走路的長輩，能試著往前走，也設有資訊化生理量測，護理師不需要紙本騰寫，長輩資訊全部E化處理，也讓照服員能花更多心神陪伴長輩。

台灣老年人口快速增加，北市社會局表示，還有5個長照機構正在規畫，除了年底即將開幕的奇岩，另包含廣慈、萬隆東、內湖河濱高中、萬華青年2期；若計入衛生局的長照規畫，預計在2020年底至2022年間，增加1150個床位。

「東明住宿長照機構」可收住設籍台北市至少連續1年以上，具機構住宿式服務需求之中度失能、管路、造廔口（不含氣切）、植物人、長期臥床（含重癱）等護理需求者46位，年滿65歲以上、設籍南港優先入住，提供24小時住宿照顧服務，最低每月3.6萬即可入住。

長照 北市 衛生局

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