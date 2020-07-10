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北捷暨經營場館可用三倍券 紙本不能儲值找零

中央社 / 台北10日電
北捷表示，各車站及受託經營的場館均可用三倍券。但紙本不能儲值、找零、換現金、買定期票。 本報資料照
北捷表示，各車站及受託經營的場館均可用三倍券。但紙本不能儲值、找零、換現金、買定期票。 本報資料照

北捷表示，各車站及受託經營的場館，如貓空纜車、兒童新樂園、臺北小巨蛋、北投會館等，均可用三倍券。但紙本不能儲值、找零、換現金、買定期票。

台北捷運公司表示，行政院振興三倍券即將在15日啟用，北捷各車站及受託經營的貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋、北投會館等場館，均準備好接受三倍券消費。

不過北捷提醒，紙本三倍券在捷運車站不得用於儲值、找零、兌換或退換現金，也不可用於1280元公共運輸定期票；至於使用數位三倍券的民眾，只要完成綁定三倍券電子票證或悠遊付，捷運車資及1280元公共運輸定期票，即可納入累計3000元消費項目，也不會影響捷運常客優惠的計算。

北捷表示，行政院規劃的振興三倍券，分為紙本三倍券與數位三倍券兩種。紙本三倍券在捷運車站，可向詢問處購買單程票、團體票、旅遊票、電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡）等；其他受託經營場館，亦可用於場館內消費，但不得儲值、找零、兌換或退換現金，也不可購買1280定期票，消費金額不足部分須以現金支付。

數位三倍券方面，只要民眾將電子票證或悠遊付完成綁定，搭乘捷運的車資及1280元公共運輸定期票，即可納入累計3000元消費項目，不會影響捷運常客優惠的計算。

捷運 北捷 貓空纜車 三倍券

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