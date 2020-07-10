新北今邀36家廠商徵才 媒合率41.8%

新北市就業服務處今天邀請36家企業在市府辦聯合徵才活動，提供包含科技、製造業在內共1367個職缺，吸引1182名求職者登記求職，其中不乏社會新鮮人或因疫情失業者。廠商共收到739份履歷，現場錄用309人，媒合率41.8%。

就業服務處預告，市府本月25日10時至14時在新莊綜合體育館與中央合作擴大舉辦「百家廠商就業博覽會」，是近來規模最大徵才活動，邀請華碩、宏碁及佳格數位科技等科技大廠，餐飲業則有王品集團、鬍鬚張及金色三麥等，提供超過4千個職缺。

半導體製造業廠商「家登精密」提供最高月薪7萬元起跳的工程師職缺，吸引不少人詢問；對暑期工讀的求職需求，則邀請服務、餐飲業廠商釋出近400個兼職機會，時薪最高200元。

市府為避免社會新鮮人「畢業即失業」，勞工局本月推出兩項措施協助應屆畢業生，提供最高2萬元職業訓練補助，以及最高1萬5千元的「初次尋職2.0」津貼，今天有不少人詢問。

蕭姓女子去年從大學外文系畢業，找到門市銷售工作，今年3月因疫情被資遣，數月來求職都不順利，她應徵4家業務銷售員和儲備幹部職缺，希望這次可以擺脫失業困擾。