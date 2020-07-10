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北市「天下第一攤」評選出爐 這家2年抱走3項大獎

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
水源市場索菲烤布蕾，去年奪下崛起新市力的金賞將後，今年又抱走世界美食大賞的金賞獎和網路票選人氣獎。記者楊正海／攝影
水源市場索菲烤布蕾，去年奪下崛起新市力的金賞將後，今年又抱走世界美食大賞的金賞獎和網路票選人氣獎。記者楊正海／攝影

台北市市場處每年舉辦「天下第一攤」評選活動，發掘出更多傳統市場的好味道與優質商品，今年天下第一攤分為生鮮雜貨、花卉百貨、在地小吃、世界美食大賞等四大類，各類取三名，加上網路票選人氣獎共產生13座金賞得主，上午由市長柯文哲頒獎。

其中，水源市場索菲烤布蕾的「索菲的甜點任意門」，去年奪下崛起新市力的金賞將後，今年又抱走世界美食大賞的金賞獎和網路票選人氣獎，獲得2083最高票，成了人氣王。

評審認為，索菲烤布蕾的甜點選材用料，不輸飯店頗有水準，焦糖烤布蕾，口感細緻綿密，焦糖香甜脆香，品牌設計辨識度高，迎合市場潮流也獲得大眾青睞。

老闆兼店長許庭瑄說，連兩年獲獎，很感謝她的團隊，重點是大家平時工作時都很開心。店內最大特色是烤布蕾，食材很簡單只有五樣，蛋、鮮奶、鮮奶油、香草豆莢、砂糖，尤其是用大溪地的香草豆莢，一公斤要3萬元，成本很高，但在市場賣得很平價，就是要讓大家在傳統市場也能吃到很高級的法式甜點。

今年特選的世界美食大賞獲得金賞的得主，不少店家擁有高知名度，例如異國美食，除了索菲烤布蕾，還有華山市場的合掌村頂級十二貫握壽司、以及士東市場的韓貞味之海鮮煎餅。

年度生鮮雜貨類鑑賞，分別是士東市場華新牧場的生鮮豬肉、大直市場8號極品海鮮(阿棕師)生鮮海鮮、士東市場饗聚食品小舖。讓評審印象深刻的是都跳脫舊有經營模式，採用台灣各地小農食材，主打健康、無添加。

至於花卉百貨類，來自各市場菁英，最後得獎三家攤商分別是西湖市場潘美伶手作工坊的編織材料包；水源市場巧藝斗八的布藝創作包包；士東市場任何故事館的台灣原創品牌及創作者寄售作品。

在地小吃類的美食也頗受注目，包括士東市場客家莊的客家鹹湯圓、銷魂焢肉、回甘苦瓜等菜色一字排開，客家傳統風味十足；西寧市場味邨燒臘店的台灣鹽水雞，選用台灣在地熟齡土雞，當天現殺鮮煮，肉質鮮甜肥美；安東市場136海鮮麵，海鮮用料分量澎湃，讓人口齒留香。

柯文哲致詞指出，也是每年傳統市場節的重頭戲，現在天下第一攤不是只有好吃，還包括環境、服務，所以被評選出來的得獎者都很不容易，也是一種肯定。

柯文哲說，北市府把市場和夜市的改進，列為未來兩三年當中的重點，以前的市長不喜歡處理市場，因為太煩了，市府會把市場和夜市的改進，列為短期內的很重要的目標，錢市府會準備，大家就一起繼續努力，一步一步地改造傳統市場和夜市。

水源市場索菲烤布蕾，去年奪下崛起新市力的金賞將後，今年又抱走世界美食大賞的金賞獎和網路票選人氣獎。記者楊正海／攝影
水源市場索菲烤布蕾，去年奪下崛起新市力的金賞將後，今年又抱走世界美食大賞的金賞獎和網路票選人氣獎。記者楊正海／攝影
台北市市場處每年舉辦「天下第一攤」評選活動，結果今天出爐。記者楊正海／攝影
台北市市場處每年舉辦「天下第一攤」評選活動，結果今天出爐。記者楊正海／攝影

海鮮 傳統市場

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