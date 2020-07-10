紓緩塞車 新北五股新五路將試辦禁止左轉楓江路3個月

新北市本月15日起試辦尖峰時段五股新五路禁止左轉楓江路，希望減少路口車輛交織，紓緩塞車情況，交通局已設置警示標誌，調整號誌及動線，提醒駕駛人，並建議提早從新莊中原路下匝道，警方將配合交管指引。交通局交通管制工程科長陳建成說，路禁左將試辦3個月，再視情況評估是否續辦。

五股交流道周邊路網車流動線複雜，國道1號、台65、台64及平面道路車輛交會，幾乎天天打結，從台65線下匝道車輛要直行或左右轉，平面動線也可直行及左右轉，各路口車輛交錯經常導致壅塞，有時下匝道車輛要跨2個以上車道才能上高速公路，幾乎天天都有驚險鏡頭，險象環生，其中又以新五路、楓江路口情況最嚴重。

新北市交通局6 月間與相關單位、在地人士會勘後，決定在尖峰時段禁止新五路車輛左轉楓江路，希望解決或紓緩塞車問題。

陳建成表示，資料顯示新五路往北左轉楓江路車流量在尖峰時段約占6%，如果實施尖峰時段禁止左轉管制，可減少路口車流交織，原本左轉綠燈秒數也可以分配給其他方向車流使用，提升整體路口交通效率。

如此一來，下台65線匝道左轉車輛勢必要另找出口紓解，陳建成建議，原行駛台65線下楓江路匝道的車輛可提早在新莊中原路下匝道，再走中原路、新北大道、泰林路抵達泰山區；新五路往北車輛可右轉中港西路，利用迴轉道接泰林路前往泰山區；也可以開到五股新五路、自強路口，再由成泰路銜接泰山區。