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新北中和安邦社宅動土 632戶綠建築只租不售

中央社 / 新北10日電

新北市中和區安邦段青年社會住宅今天開工動土，預計興建632戶只租不售的社宅。建築為人本通用設計、智慧及綠建築，並設置公共托育、老人日照及身心障礙日照中心。

新北市長侯友宜上午主持中和區安邦段青年社會住宅動土典禮，金鏟子在民間習俗有助孕效果，動土完畢後，金鏟子成為索取搶手貨，他逐一在金鏟子上簽名。

侯友宜致詞表示，此案預計興建3棟地上24層、地下3層，共計632戶的社會住宅。建築內提供店鋪、托老、托幼、創客中心、共享空間等社會福利設施，預計於民國112年12月完工，希望成為全齡安居的社宅。

中和安邦段鄰近捷運環狀線中和站，原為早期台灣省公路局宿舍（公路二村），如今已變更為住宅區，市府實施綠美化並開闢簡易公園。因中和、永和地狹人稠綠地少，附近社區居民擔心興建社會住宅後，失去原來休憩的公園空間。

新北市政府城鄉發展局表示，今天動土的青年社宅為創業青年擘劃創客空間，也有居民及社區交流的共享空間，採「只租不售」的方式興辦，盼能落實全齡安居的社宅。

城鄉局表示，中和區連城路旁的安邦段青年社會住宅，鄰近捷運環狀線中和站及萬大樹林線、大型購物商場，生活機能佳，交通便捷。

青年 社會住宅

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