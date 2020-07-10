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「黑眼圈」出來了！圓仔妹也懂手比愛心
台北市立動物園大貓熊「圓圓」二寶「圓仔妹」出生第12天，從原本光溜溜又粉嫩的模樣，現在雙眼多了個黑眼圈，雙手、雙耳也出現黑底，而且還很會擺POSE。台北市立動物園表示，圓仔妹各項生理指數穩定，心跳剛出生的心跳雖快，但隨著年齡增長，心跳也會慢慢緩和下來。
有趣的是，若要測量貓熊寶寶的心跳，要把監測器緊密貼附在寶寶的尾巴上，透過偵測血液脈衝，得知寶寶心跳速度。園方表示，若和姊姊「圓仔」相比，兩人7日齡同期心跳，「圓仔」每分鐘196下，圓仔妹每分鐘175下，相較之下更平穩。
為了仔細監測寶寶成長過程，保育員每隔1至2小時就會記錄寶寶各項生理數值及心跳變化，時刻都不敢鬆懈，園方說，圓仔妹生理數值穩定、露屁屁睡得香甜，也讓保育園看得相當感動。
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