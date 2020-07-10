「黑眼圈」出來了！圓仔妹也懂手比愛心

台北市立動物園大貓熊「圓圓」二寶「圓仔妹」出生第12天，從原本光溜溜又粉嫩的模樣，現在雙眼多了個黑眼圈，雙手、雙耳也出現黑底，而且還很會擺POSE。台北市立動物園表示，圓仔妹各項生理指數穩定，心跳剛出生的心跳雖快，但隨著年齡增長，心跳也會慢慢緩和下來。

有趣的是，若要測量貓熊寶寶的心跳，要把監測器緊密貼附在寶寶的尾巴上，透過偵測血液脈衝，得知寶寶心跳速度。園方表示，若和姊姊「圓仔」相比，兩人7日齡同期心跳，「圓仔」每分鐘196下，圓仔妹每分鐘175下，相較之下更平穩。