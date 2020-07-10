雙城論壇7.22視訊進行 柯文哲：雙方都有不能用的軟體

台北、上海雙城論壇經過雙方協定，7月22日用視訊方式辦理。今年是由台北市主辦，市長柯文哲上午參加「天下第一攤」頒獎活動時受訪，媒體問柯，對於視訊軟體，雙方是否有歧見？柯文哲說，雙方都有不能用的軟體。

對於雙方針對軟體是否已經有選項？台北市府發言人周台竹說，目前不適合的軟體會告訴他們，他們也會告訴我們，雙方朝可以接受的軟體，交換意見。

至於哪些是不適合的軟體？周台竹說，例如中央有規範的就會排除。大陸不能接受的也會講，但現在不能公布。因這次論壇採視訊進行，周台竹說，地點還在評估中，因涉及軟體須充分配合，論壇包括主論壇和分論壇，這麼多人參與，規模也很大，場地必須讓視訊能順利進行。

另外，雙方是否對等？市長對市長？周台竹說，對等是最高的原則，市長對市長可能性很大，但還是由上海決定，若照過去，市長對市長是合理的安排。過去在台北舉辦時，上海派副市長來，在上海舉辦，是市長過去，上海市長也會接待。