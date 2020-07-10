新鮮人看這！北市就博會薪資平均35K　無經驗缺佔7成7

新鮮人畢業求職季，台北市勞動局明天將在圓山花博爭豔館，舉行全國最大就業博覽會，現場邀集72家廠商，共開出2754個工作機會，起薪30K以上工作機會共計1282個，平均薪資達35K，7成7以上無須工作經驗，也有旅行業者參與徵才，所有廠商皆無勞資爭議及無薪假，現場即可面試派工。

台北市勞動局長陳信瑜表示，原預期今年會有很多倒閉潮、減班休息，但從數據面來說，去年1至6月求才新登記數5萬9千多人，今年求才新登記就達6萬2千多人，不過，今年北市推出近2000個防疫就業職缺，綜整下來，求才數與去年持平。

北市就業服務處長游淑眞也提到，北市求職市場服務業就佔8成，疫情趨緩，不少業者看準產業復甦，積極對外徵才；往年只會辦一場實體博覽會，受疫情影響，今年3月、6月改在線上辦就業博覽會，隨疫情趨緩，為縮短媒合時間，加碼邀集72廠商，讓新鮮人可以現場面試。

疫情衝擊住宿餐飲業，各大廠家重整腳步，在本次就博會中開出職缺。光是「旅遊、餐飲、休閒」、「業務、貿易、銷售」及「技術、維修、操作」職缺就佔6成7，以住宿餐飲業為例，今年共開出1338個職缺，平均薪資3萬3879元；製造業今年共有456個職缺，平均薪資達3萬5986元；批發零售業387個職缺，平均薪資3萬4702元。

也有旅行業者來湊一咖，山富旅遊企業部副總經理陳麒引表示，旅遊業瑣事多，疫情讓他們有時間內部優化，完成數位轉型，現階段也瞄準國旅商機，推出多元遊程，也需要人才協助推廣，預計招募30至50位業務銷售人員、10位數位行銷，薪資落在35K左右，另也招募5至10位IT資訊工程師，基層人員40-45K，若相對有經驗，最高薪資可上看10W。

炎洲股份有限公司主要生產PVC膠帶及OPP膠帶原料，今年也開出40多名作業員職缺，薪資約落在28k。炎洲人事處副處長陳中和表示，公司產品類別多，也生產防護衣原料，疫情期間全球工廠大停擺，反讓他們出口不減反增，需要大量人手，另也有包裝材銷售人員的需求，希望招募年輕人投入創意巧思。

亞洲藏壽司人事採用主任李宛蓉表示，隨著疫情趨緩，公司5月營運邁入正軌，今年預計要展6至10間店鋪，要徵募儲備幹部，薪資落在38K，沒工作經驗也無妨，公司會提供完善就業訓練，若經過培訓能當上店長，薪資可望上看63K。