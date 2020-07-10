中和安邦社宅今舉辦動土典禮 預計2023年完工

新北市城鄉局今天在中和連城路舉辦「安邦社會住宅開工動土典禮」，城鄉局指出，安邦社宅由市府無償取得營建署國有地，預計興建632戶，該社宅鄰近捷運環狀線、未來完工的萬大樹林線與大型購物商城，生活機能方便，將在2023年完工。

安邦社宅原址為營建署預計作為國民住宅的土地，但國宅在1999年停辦，該土地閒置多年，經地方民代建議後，以短期綠美化公園臨時使用，當地居民得知要做為社宅用地，認為中和地狹人稠、綠地非常少，經市府召開說明會，承諾會增加綠地空間才協調成功。

安邦社宅總面積約64800平方公尺（19602坪），預計興建632戶，透過建築物在部分樓層提供半戶外休憩空間，作為交誼場所及建築設計特色，並結合智慧與綠建築，另外也將設置公共托育、老人日照及身心障礙日照中心，並為創業青年設計創客空間，以及可讓當地居民辦活動的交誼廳。

城鄉局表示，中和地區總計有秀峰社宅，保二總隊警消專案社宅及安邦社宅，未來將可提供中和地區1765戶，社宅興辦採「只租不售」的方式，盼能落實全齡安居的社宅理想。

除了安邦社宅，其他社宅也陸續施工或規畫中。企劃建築科長黃永盛表示，土城員和社宅在明年7月完工，總計有543戶；中和安邦社宅預定2個月內動工；土城永和、大安、及新店民安、泰山中山等社宅也計畫中。總計有2800戶，陸續在2024年前完工。