堅持辦雙城論壇走不同的路？柯文哲：比兩岸一家仇好

今年受疫情影響，雙城論壇仍決定在7月22日以視訊方式舉辦。市長柯文哲上午參加「天下第一攤」頒獎活動時受訪，媒體問柯，堅持交流，是不是嘗試走不同的路？柯文哲說，他不需要一直重複過去講的話，他仍相信絕對比兩岸一家仇好。

柯文哲說，他還是相信有交流才有善意，有善意才有交流，當然兩岸之間一定有一些各自堅持的地方，所以用五個互相來處理，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，遇到困難可以互相諒解，可以處理過去。

柯文哲說，目前兩岸之間幾乎是沒有對話，他認為這是不好的；另外兩岸之間經貿關係相當密切，在經貿關係這麼密切狀態下，政治的對抗靠越來越高，還是不合理，所以還是在試著維持兩岸之間可以和平發展，對抗本來就不好，如果一直升高對抗的局勢，是更不好的，他還是主張，如果在過去基礎上可以維持交流就繼續維持交流。

雙城論壇今年是第11屆，柯文哲任內第6次。媒體問柯，這6次取得什麼成果？柯文哲說，台北、上海是兩岸間最先進的城市，特別台北市是在所謂的華人文化圈或是儒家文化圈，所以很多對方處理問題的模式，有更高的參考價值，「相對歐美國家，社經狀況跟我們不太一樣」。

柯文哲指出，其實台北市最近要成立大數據中心，還有這一兩年來相當大力在推動數位基礎建設，其實這些很多都是在舉辦雙城論壇時，在上海那邊看到比台北這邊強的地方，台北要加速去學習。

柯文哲說，台北跟上海還是兩岸最先進的城市，彼此還是可以學習，他每次去上海看，還是看到很多該學習的，台北的數位基礎建設跟大數據中心，還有一些在智慧城市的作法，很多都是去上海看過後才下定決心要做。

柯文哲說，其實這次雙城論壇還有一個題目，叫區域治理。因為長三角辦公室也可以給台北首都生活圈的運作一些啟發，他常說學習，有比我們好的地方還是要學習。