中華高中改逐屆停招 棒球隊解散走入歷史

新北市土城私立中華高中5月傳出欲停辦，經教育局介入後，中華高中校長卞紹莊受訪表示，確定改由逐年停招，直到目前在校生都畢業。不過棒球隊因為校方無經費支應，已經在學期結束解散。

5月傳出校方欲停辦，但教育局爲守護在校生權益，輔導該校朝停招辦理。目前確定改由停招，直到在校生都畢業，109學年就不再收國一及高一新生。另據了解，因為有超額教師問題，新學期就會解聘部分教師。

中華高中以棒球隊聞名，歷屆培養不少知名國手。卞紹莊說，原本球隊是靠議員配合款等支應，因為校方無力再支持球隊，棒球隊在學期末解散。

據了解，棒球隊為了主力球員可以好好比賽，希望可以繼續支撐下去，但與校方溝通後未果。由於已開出解散證明，球隊約30人，有3分之2已經轉學，到新北私立莊敬高職及北市私立景文高中，重新適應球團。