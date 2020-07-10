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1280月票查軌跡？柯文哲：給你方便不是讓你隨便

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席「天下第一攤」頒獎活動時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午出席「天下第一攤」頒獎活動時受訪。記者楊正海／攝影

雙北推1280月票，卻有民眾使用破萬元，台北市柯文哲下令徹查，昨爆出有公車司機為賺取載客獎金，竟狂刷1280月票，台北市交工處總共查獲7筆司機溢刷，除了追討補助款，且皆重罰9萬元。柯文哲上午出席「天下第一攤」頒獎活動時指出，政府還是必須管理，「我們是給你方便不是讓你隨便」。

柯文哲說，1280月票原來目的是鼓勵大家使用公共運輸，特別有些年輕人住在比較郊區，已經花在交通的時間相當多，不應當雙重剝削，時間花得多、錢又花得多，所以1280的政策也有助於城市的布局的規畫。

柯文哲說，做為政府，還是要管理，實施1280制，在管理學上，特殊案例還是要查，結果一查，就抓到7個公車司機在刷1280賺不應當有的利益；柯說，對他來講是這樣，制度還是實施，好的政策要實施，政府還是必須管理。

柯文哲 北市

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