解決台中龍井漏水問題…自來水公司科技「抓漏」

台水公司第四區處處長蕭淑貞今天說，台中市龍井區人口逐年增加，用水量也隨著增加，造成龍井區地處供水管線末端用戶仍有水量及水壓不足問題。台水公司第四區處投入4880萬元設置計量管網、設置即時壓力監控站36處，目前已完成3個小區，並已找回每日625噸的漏水量，工程預計今年底完工。

處長蕭淑貞指出，台水四區為滿足民生及工業用水需求，除了加強老舊管線檢修，並建置分區計量管網及水量水壓觀測站檢修漏水，透過降低漏水率，提升當地供水品質。

處長蕭淑貞說明，龍井區地層屬紅土偏砂層，區內自來水管線約16公里，售水率約65%，管線漏水多以地漏為主，不易被查覺，藉由參考先進國家經驗，在配水管網建置多個「獨立計算配水量」及「水壓之封閉供水小區」，並增設壓力觀測站，即時監控供水系統之壓力、流量監控數據，主動找出潛勢漏水點，針對漏水量高的區域加強檢測漏水並快速修復漏水管線，穩定供水。

她表示，台水公司第四區處投入4880萬元，將龍井設為1 個中區、9 個小區計量管網，共辦理148.1公里管線檢漏，預計於區域內設置即時壓力監控站36處，以隨時掌握區域內水壓變化，目前已完成3個小區，並已找回每日625噸的漏水量，以平均每人每日用水量250公升計算，增加約2500人每日用水量，工程預計今年底完工，勢必對龍井地區的供水穩定及經濟發展有所助益。