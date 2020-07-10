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ABS2020亞洲區塊鏈高峰會15日登場 來聽太空人演講

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
模擬太空站照片。圖/主辦單位提供。
模擬太空站照片。圖/主辦單位提供。

ABS2020亞洲區塊鏈高峰會將從7月15日上午9時起，展開為期五天的線上高峰會活動，邀請參與會議的演講卡司大咖雲集，主講人是太空人克里斯、哈德菲爾主講「關鍵時刻的領導」，凸顯區塊鏈科技適合在地面和太空應用。

近年來，美國國家航空航天局（NASA）和歐洲航天局（ESA）等太空巨頭，紛紛投入研究如何利用區塊鏈來完成他們的太空任務；研究結果顯示，區塊鏈技術在地面上應用，可用於太空探索領域，例如幫助進行深空導航應用。

高峰會執行長費聿安表示，主辦單位為讓本會呈現內容更生動逼真，特別在虛擬實境「太空站」舉行缐上開幕，讓參加者彷佛身歷其境在太空，以加強觀眾對「區塊鏈應用」的印象。亞洲區塊鏈高峰會開幕式「太空站」是在世新大學全媒體大樓拍攝，擁有光雕投影、3D製模掃描、動捕與虛擬攝影棚等，與歐美業界同步的先進科技與設備。

費聿安說，也特別感謝世新大學，提供這次産學合作的機會；尤其7月8日影片拍攝當天，多媒體中心何懷嵩主任特別親臨攝影棚指導，也與伍號影音專業團隊和劉小洋導演在影棚見面。

ABS2020亞洲區塊鏈高峰會將從7月15日上午9時起，為期五天的線上高峰會活動，有來自70多個國家的產官學界專家們，作專題演講、爐邊訪談和分組討論等。每一個主題都與區塊鏈實務應用相關，是ㄧ場「跨地球」多國籍的區塊鏈知識與經驗交流響宴。歡迎民眾上網取票，地球票索票代碼「DORIS.W」。

網址： www.abs2020.com

太空人 世新大學 攝影

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