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1280月票3人搭破萬 北市查無違規

聯合報 / 記者張世杰／台北報導
北市公車處調查捷運1280吃到飽的萬元戶，初步認定沒有違法。圖／聯合報系資料照片
北市公車處調查捷運1280吃到飽的萬元戶，初步認定沒有違法。圖／聯合報系資料照片

雙北推出1280元捷運吃到飽月票，但台北市長柯文哲質疑「誰搭乘破萬元」掀議，如今真相大白，北市公運處追查發現，常態每月刷超過萬元的民眾約3位，且搭乘行蹤不固定，幾乎漫無目的從早搭到晚，認定沒有違規，且又扯出案外案，有公車司機狂刷1280月票，只為賺取獎金，市府共查獲7筆全數重罰9萬元。

至於1280方案是否增訂用量「天花板」？台北市公運處回應，目前僅初步分析，若重新設定系統，又會花另一筆經費，會不會調整1280元月票機制，仍待府內進一步討論。

民眾購買1280月票，可無限搭乘捷運、公車，但柯文哲懷疑，怎有人使用破萬元，下令局處徹查，北市公運處初步追查後，昨天公布答案，購買1280月票的民眾，約98%使用金額在3000元以內，其餘約有2%使用金額超過3000元，且多為雙北通勤族，至於常態刷超過萬元的民眾僅約3位。

調查發現，刷超過萬元的3位民眾，2位搭乘捷運居多、另1位使用公車為主，除了從早到晚搭乘，路徑相當分散，毫無邏輯可言，也讓市府官員摸不著頭緒，且換算下來，相當於一天刷卡搭乘30餘次。

北市公運處主秘楊欽文指出，若有民眾在南港捷運站刷卡，但同一時間淡水捷運站也有刷卡紀錄，這就是刷卡異常，懷疑有卡片拷貝的疑慮，但刷超過萬元的3位民眾，經比對連續軌跡、時間序，認定沒有違規。至於民眾關心「一卡多用」是否違規？楊欽文說僅止換人交替使用，也不會認定違規。

北市公運處調查萬元戶時，還意外查到案外案，有公車司機為賺取載客獎金，竟狂刷1280月票，從1280月票政策上路至今，市府共查獲7筆司機溢刷，除了追討補助款，且皆重罰9萬元，已請公車業者加強教育訓練，不應投機取巧。

北市 捷運

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