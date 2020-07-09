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腦性麻痺生飆輪椅舞 國小生驚呼不斷
八里愛心教養院生命之美校園巡迴列車今日啟動，首站來到淡水國小，教養院輪標舞社團以「鬥牛舞」及「歡樂莎啦啦」揭開序幕，雖然坐在輪椅上，但舞者們突破身體限制，隨著音樂轉圈搖擺，流暢又曼妙的舞姿令在場師生鼓掌驚呼。
其中一位表演輪標舞的小瑄，雖因腦性麻痺，四肢和軀幹不聽使喚，但在院內治療師持續的鼓勵和訓練下，努力復健，在克服生活障礙後加入輪標舞社團，隨著音樂舞動，令同學看了相當感動。
小瑄也擔任輔具體驗的關主，為學生示範如何正確操作輪椅，治療師更透過約束帶、副木等將同學的四肢固定，模擬身障者感受，同學們在嬉鬧中也不禁叫苦「老師，這完全推不動耶」，最後小瑄更和同學競賽手推輪椅，結果同學落後一大截，不禁對小瑄豎起大拇指。
淡水國小教務主任譚怡君表示，學生面對面接觸院生，透過活動交流和實際身障體驗，比起老師在課堂上教導，可更深刻地體會，相信日後學生們會更珍惜感恩，也會樂於助人。
八里愛心教養院院長謝鑫敏說，感謝淡水國小給院生一個舞台，提升院生的自信心，也讓更多人體認生命充滿無限可能，院生永不放棄的精神，就像向日葵一樣，仰著笑臉面對陽光，因此特地製作了內鑲向日葵種子的明信片，希望傳達給同學「美好的生命力總是向著陽光！」
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