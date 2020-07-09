防疫連帶減少登革熱 新北病例數近5年最低

夏日連續高溫炎熱，是登革熱及屈公病好發季節。但今年截至7月7日止，新北登革熱確診共15例，皆為境外移入，低於近5年同期，衛生局分析，可能因新冠肺炎疫情，管制出入境及國際旅遊，使確診數下降。

衛生局副局長許朝程指出，雖確診數較歷年同期低，但仍有零星境外確診案，若成了漏網之魚在社區活動，病毒便會擴散，且近日強降雨，民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟，即時清除戶內外積水容器，定期巡查居家環境，澈底清除病媒蚊孳生溫床，才是最有效預防病媒蚊方法。

許朝程表示，登革熱、屈公病是由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播的急性傳染病，生活周圍有病媒蚊孳生的環境，就有流行的可能，民眾應落實「每週1日市民清潔日」，清除戶內外積水容器，並於戶外做好個人防護措施，如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛福部核可的防蚊液，「不養蚊、不被蚊叮，才能有效防止被感染。」