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防疫連帶減少登革熱 新北病例數近5年最低
夏日連續高溫炎熱，是登革熱及屈公病好發季節。但今年截至7月7日止，新北登革熱確診共15例，皆為境外移入，低於近5年同期，衛生局分析，可能因新冠肺炎疫情，管制出入境及國際旅遊，使確診數下降。
衛生局副局長許朝程指出，雖確診數較歷年同期低，但仍有零星境外確診案，若成了漏網之魚在社區活動，病毒便會擴散，且近日強降雨，民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟，即時清除戶內外積水容器，定期巡查居家環境，澈底清除病媒蚊孳生溫床，才是最有效預防病媒蚊方法。
許朝程表示，登革熱、屈公病是由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播的急性傳染病，生活周圍有病媒蚊孳生的環境，就有流行的可能，民眾應落實「每週1日市民清潔日」，清除戶內外積水容器，並於戶外做好個人防護措施，如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛福部核可的防蚊液，「不養蚊、不被蚊叮，才能有效防止被感染。」
許朝程說，如感染登革熱或屈公病通常會出現發燒、肌肉痛、紅疹、噁心、嘔吐等症狀，提醒如出現疑似任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，以利及早診斷、治療與通報。
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