快訊

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫連帶減少登革熱 新北病例數近5年最低

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
衛生局呼籲，民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟。圖／新北市衛生局提供
衛生局呼籲，民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟。圖／新北市衛生局提供

夏日連續高溫炎熱，是登革熱屈公病好發季節。但今年截至7月7日止，新北登革熱確診共15例，皆為境外移入，低於近5年同期，衛生局分析，可能因新冠肺炎疫情，管制出入境及國際旅遊，使確診數下降。

衛生局副局長許朝程指出，雖確診數較歷年同期低，但仍有零星境外確診案，若成了漏網之魚在社區活動，病毒便會擴散，且近日強降雨，民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟，即時清除戶內外積水容器，定期巡查居家環境，澈底清除病媒蚊孳生溫床，才是最有效預防病媒蚊方法。

許朝程表示，登革熱、屈公病是由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播的急性傳染病，生活周圍有病媒蚊孳生的環境，就有流行的可能，民眾應落實「每週1日市民清潔日」，清除戶內外積水容器，並於戶外做好個人防護措施，如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛福部核可的防蚊液，「不養蚊、不被蚊叮，才能有效防止被感染。」

許朝程說，如感染登革熱或屈公病通常會出現發燒、肌肉痛、紅疹、噁心、嘔吐等症狀，提醒如出現疑似任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，以利及早診斷、治療與通報。

衛生局呼籲，民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟。圖／新北市衛生局提供
衛生局呼籲，民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟。圖／新北市衛生局提供

登革熱 衛生局 屈公病

延伸閱讀

中小學兩年內都會有冷氣 新北校園將訂冷氣使用規範

美國防疫不力還趕人 國際學生嘆：真的很瞎

瞄準疫情商機 口罩與清潔用品廠合推防疫包

新北觀旅推住宿滿千送百 夏季旅展推優惠

相關新聞

防疫連帶減少登革熱 新北病例數近5年最低

夏日連續高溫炎熱，是登革熱及屈公病好發季節。但今年截至7月7日止，新北登革熱確診共15例，皆為境外移入，低於近5年同期，...

傳長輩可至區公所辦健保補助 北市社會局：假消息

近來網路社群及LINE間流傳一則訊息，「只要戶籍在台北市、新北市，年滿65歲可到區公所帶身份證存摺辦理健保補助金，322...

腦性麻痺生飆輪椅舞 國小生驚呼不斷

八里愛心教養院生命之美校園巡迴列車今日啟動，首站來到淡水國小，教養院輪標舞社團以「鬥牛舞」及「歡樂莎啦啦」揭開序幕，雖然...

龍洞、鼻頭景點事故多 將加強交管保安全

瑞芳區鼻頭角與貢寮區龍洞灣僅相隔一個隧道，擁有豐富的生態環境與網美步道，每到假日台二線便因遊客多而造成車流回堵，甚至交通事故，因此市議員林裔綺服務處辦理會勘，希望加強交通管制，保障遊客出遊安全。

師生不再吸粉筆灰 汐止扶輪社捐無塵黑板

學校上完課，值日生都得幫忙擦黑板，吸進的粉筆灰不少，為了學生、也為了老師的健康，汐止扶輪社捐助經費給長安國小改為無塵黑板，本來第一年將先捐助十面，新北市議員廖先翔加碼協助剩下的一半，讓長安國小教室今年全都換上無塵黑板。

平溪小農「養蜂養自己」 推出在地土蜂蜜

平溪農會青山綠水合作社向在地小農推廣東方蜂養殖，透過技術指導與人力幫忙，在地小農推出在地「土蜂蜜」品牌，因東方蜂採集開花的紅淡比樹，香氣也融入土蜂蜜中，看得到吃得了口，不用擔心有任何的添加，美味且能同感小農們辛苦結晶。

假日塞平日也塞 汐止大同路綠帶盼闢車道

新北市汐止區大同路一段往基隆方向，在新台五路口鄰近美式大賣場，假日及平日都在塞車，所以，新北市議員廖先翔今(9)日辦理會勘，盼將大賣場開放空間的公設綠帶，做為拓寬道路使用，增加車道，紓解車流，也請相關單位研議處理。

八里教養院精彩輪標舞 師生感受生命之美

新北市八里愛心教養院生命之美校園巡迴列車，今(9)日首站來到淡水國小，與學校師生進行交流，院生們與舞蹈老師表演精彩的輪標舞，展現身心障礙者突破身體上的限制，希望讓學童感受生命韌性。

中和星光電影院將登場 本周六起連續四周看超夯電影

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市中和區公所歷年暑假期間都會規劃「星光電影院」系列活動，今年從7月11日起連續4個星期六播放超...

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

雙北推1280月票，卻有民眾使用破萬元，台北市長柯文哲下令徹查，如今又爆出，有公車司機為賺取載客獎金，竟狂刷1280月票...

新北環保局：違規排氣管車輛禁行道路 協助改裝最重停業

新北市環保局取締改裝噪音車，今年前半年數量已是去年全年10倍以上，今天宣布本月15日起再加強噪音車科技執法告發，且規畫全...

柯文哲要查吃到飽搭1萬元 徐巧芯：只搭50元的查不查？

北捷1280月票「吃到飽」方案，民眾能30天無限次搭乘捷運及公車，但市長柯文哲日前提到，有人竟然搭到1萬元，直呼是「何方...

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。