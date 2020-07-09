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傳長輩可至區公所辦健保補助 北市社會局：假消息
近來網路社群及LINE間流傳一則訊息，「只要戶籍在台北市、新北市，年滿65歲可到區公所帶身份證存摺辦理健保補助金，3224元，半年領一次，沒辦快去辦，已問區公所確實能領，這是政府美意別忘了喔!……」，對此，台北市社會局澄清，這是假消息，老人健保補助由社會局主動審查，並撥款給中央健保署，民眾不用自行申請。
社會局老人福利科長楊雅茹表示，近期收到許多議員研究室、區公所詢問這件事，她強調，只要是65至69歲中低收入老人、年滿65歲老人或年滿55歲原住民，且設籍居住北市1年、或所得稅率未達20%等資格者，社會局都會主動調查資格，每人每月最高補助749元，社會局會將補助款撥給健保署，不會直接匯入民眾帳戶，若健保費超過補助額，民眾則需自付差額。
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