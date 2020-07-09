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中和星光電影院將登場 本周六起連續四周看超夯電影
國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市中和區公所歷年暑假期間都會規劃「星光電影院」系列活動，今年從7月11日起連續4個星期六播放超夯迪士尼電影，公所表示，為響應防疫新生活，提醒想參加的民眾仍要戴口罩、保持安全社交距離。
中和區公所將在7月11日25日、8月1日及15日等4個週六分別於中和市民活動中心、前國防管理學院中正堂、秀山國小及中和國中巡迴播出超夯電影「玩具總動員4」、「獅子王」、「阿拉丁」及「冰雪奇緣2」，邀請大小朋友一起欣賞年度影片，讓大家落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。
中和區長賴俊達表示，中和的星光電影院今年邁入第22年，每年7、8月都是中和區民最期待的盛會，已經成為中和區暑假期間親子同賞同樂的快樂時光。公所還準備防疫宣導小物及大扇子，現場也有政令宣導遊戲攤位、有獎徵答活動，讓大家在健康安全的前提下，開心用大螢幕觀賞強檔電影。
賴俊達提醒，今年為了配合中央流行疫情指揮中心調整防疫措施及實名制的控管，將於會場入口處實施量體溫、佩戴口罩、填寫健康聲明書、維持社交距離及場內不飲食。
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