柯文哲研究1280月票破萬軌跡 議員：只看小事
台北市長柯文哲日前提及應研究買1280定期月票卻搭到1萬餘元的搭乘軌跡。市議員認為柯文哲態度像開吃到飽餐廳，卻規定不能吃到飽，且這是極少數個案，直言柯文哲只看小事。
對此，民進黨市議員王世堅今天在議會接受媒體聯訪時說，1280月票的政策是正確，不僅提升捷運搭乘量也帶動民眾轉乘公車，算是德政，不過柯文哲卻反悔，且態度就像開設一間吃到飽餐廳，卻規定不能吃到飽。
王世堅表示，柯文哲身為市長，有其他重要市政議題需要關心，卻只在乎小事，買1280月票搭到破1萬餘元，只是極少數個案，不是應關心其他重要市政議題嗎？
王世堅被問到若1280月票設天花板上限費用的看法時說，市民是依相關規定合理使用，柯文哲是見不得市民方便，不願讓市民占便宜。
國民黨議員徐巧芯接受聯訪時表示，1280月票搭到破1萬餘元是極少數案例，應透過相關政策改善。
台北捷運公司推出雙北1280定期月票，民眾可在一個月內不限次數搭捷運、公車。柯文哲6日出席交通會報時提及，1280月票最近有問題，「如果坐超過新台幣3000元，還要給他免費坐不要錢嗎？有人就給我坐1萬多元」。
柯文哲表示，每個月還是一定比例的民眾，使用1280月票搭大眾運輸工具費用超過3000元，「應該是有人利用捷運在做快遞」，要求研究搭乘軌跡。引發外界討論。
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