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八里教養院精彩輪標舞 師生感受生命之美
新北市八里愛心教養院生命之美校園巡迴列車，今(9)日首站來到淡水國小，與學校師生進行交流，院生們與舞蹈老師表演精彩的輪標舞，展現身心障礙者突破身體上的限制，希望讓學童感受生命韌性。
八里愛心教養院生命之美校園巡迴列車，首站來到淡水國小，與學校師生進行交流。除了一開場院生們與舞蹈老師表演精彩的輪標舞揭開序幕，淡水國小也表演二胡演奏及扯鈴，藉由音樂與舞蹈拉近彼此距離。
新北市八里愛心教養院長謝鑫敏表示，活動帶來輔具體驗、地板滾球、性平企鵝娃娃DIY和輕黏土創作及潔牙體驗，讓學生了解身心障礙者突破身體上的限制，努力活出生命的光采，也培養學生的同理心。
淡水國小輔導主任劉慧琪表示，透過活動交流和實際身障體驗，讓學生更能體會同理身心障礙者，更期盼讓學生學習珍惜感恩，熱心助人。
由於身障者院生因為肌肉萎縮，無法正常伸展丟球，相當吃力，而學生也套上橡皮圈感受張力阻礙的方式。學生說，能夠了解他們吃力丟球的感覺。
另外淡水國小特教班的學生，也來一起體驗身障者如何控制輪椅，而這場活動持續一整天，相當多元豐富，也讓更多人體認院生的生命，充滿無限可能。
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