假日塞平日也塞 汐止大同路綠帶盼闢車道

新北市汐止區大同路一段往基隆方向，在新台五路口鄰近美式大賣場，假日及平日都在塞車，所以，新北市議員廖先翔今(9)日辦理會勘，盼將大賣場開放空間的公設綠帶，做為拓寬道路使用，增加車道，紓解車流，也請相關單位研議處理。

就算不是上下班時間，不過，汐止大同路與新台五路的車流量還是很大，其中在大同路往基隆方向，下班時間大家趕著回家，更是一路從南港塞回來，不過，下班塞，假日更是大塞車，因為路口就是大賣場，許多車子從大同路要轉進停車場，更是造成塞車回堵。

市議員廖先翔表示，汐止大同路回汐止方向到新台五路口是一個很大的瓶頸，塞車嚴重，像今天中午時間車流就堵這麼長，最主要的原因是右轉車道在路口只有兩個車道，而在前面一點只有一線道還有公車候車亭，導致右轉新台五路的車輛紓解的非常慢，再加上有許多車也要轉進美式大賣場，讓整個車流變的很慢。

廖先翔指出，那新北市政府在之前都市計劃有規劃在工業區跟道路中間有規劃一條綠帶，只是目前還是私人土地，所以市政府沒有辦法做道路的使用，可是長期以來地方都是希望這個綠帶可以徵收讓道路拓寬，只是礙於經費一直無法徵收，那這次有一個機會就是公共設施的解編，就是類似將一些公共設施做重新規劃的動作，讓地主捐了一些土地給市政府，那同時市政府也會配回一些可建築的土地給地主。

所以，市議員廖先翔就建議市政府是不是這個綠帶也納入這次的公共設施解編，希望地主先把這塊土地讓給市政府做道路的拓寬，後續市政府會在其他地方住宅區用地給地主，希望達到雙贏。