平溪小農「養蜂養自己」 推出在地土蜂蜜

平溪農會青山綠水合作社向在地小農推廣東方蜂養殖，透過技術指導與人力幫忙，在地小農推出在地「土蜂蜜」品牌，因東方蜂採集開花的紅淡比樹，香氣也融入土蜂蜜中，看得到吃得了口，不用擔心有任何的添加，美味且能同感小農們辛苦結晶。

在地小農劉清榮表示，自己退休後回到家鄉當小農，第一次在平溪農會青山綠水合作社的幫忙下養土蜂，過程中不僅經常被叮，還需要花費大量心力養殖，還好收成這天合作社的大家一同來幫忙，從抽出蜂巢，放入機器旋轉逼出蜂蜜，再用篩網過濾，裝瓶出品在地第一手土蜂蜜，想到這樣一瓶，是來自平溪山區各式樹上花朵，黃澄澄相當有成就感。

新北市議員林裔綺表示，很高興能見證青山綠水合作社首次推出小農的土蜜品牌，並在東勢國小進行發表會，過程中不僅介紹這年來農會在上課學習技術交流，還有從無到有的養蜂經驗談，最後端出土蜂蜜讓大家品嘗，還有一格格甜蜜蜜的蜂巢，看得到吃得了口，不用擔心有任何的添加。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區生態物種豐富，山區更是有不少花卉正在夏季綻放，如紅淡比樹更是增添土蜜的風味，民眾如有需要，歡迎來到東勢國小的青山綠水合作社購買，帶著平溪區的花卉菁華健康享用甜美。