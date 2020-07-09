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師生不再吸粉筆灰 汐止扶輪社捐無塵黑板
學校上完課，值日生都得幫忙擦黑板，吸進的粉筆灰不少，為了學生、也為了老師的健康，汐止扶輪社捐助經費給長安國小改為無塵黑板，本來第一年將先捐助十面，新北市議員廖先翔加碼協助剩下的一半，讓長安國小教室今年全都換上無塵黑板。
汐止扶輪社長陳冠仲表示，今天很榮幸能夠代表汐止扶輪社來捐贈無塵黑板，前三年已經陸續完成崇德國小全校汰換無塵黑板，所以，今年則是捐贈給長安國小十面的無塵黑板，守護老師、小朋友的健康。
小朋友說，因為現在擦黑板都會有很多粉筆灰，吸進去會對鼻子不好，那如果之後換成無塵黑板話會很好。
市議員廖先翔指出，汐止扶輪社長期以來針對學校都有贊助經費改善教學設施，今天則是要在長安國小插旗，在崇德國小已經完成全校班級教室無塵黑板的汰換後，讓小朋友、老師不會再因為上課使用粉筆，而有粉筆灰造成呼吸道的不舒服，學校反應良好。
廖先翔表示，汐止扶輪社今年就想要在長安國小推廣，捐贈十面的無塵黑板，那長安國小全校大概有20個班級，我想好事我們就一次把他做完，剩下的部分也會和學校討論是不是用配合款來支應，讓全校的無塵黑板都能建置完成。
長安國小校長包志強說，代表全校的親師生汐止扶輪社對老師還有學生的關注，透過無塵黑板的建立，對老師、孩子的健康會有很好的保障，也有更好的學習環境。
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