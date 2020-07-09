龍洞、鼻頭景點事故多 將加強交管保安全

瑞芳區鼻頭角與貢寮區龍洞灣僅相隔一個隧道，擁有豐富的生態環境與網美步道，每到假日台二線便因遊客多而造成車流回堵，甚至交通事故，因此市議員林裔綺服務處辦理會勘，希望加強交通管制，保障遊客出遊安全。

瑞芳區的鼻頭角擁有美麗的網美步道，加上今年聽濤營區cafe營運，吸引不少民眾打卡宣傳，平日時除了附近停車位滿滿，甚至過了鼻頭隧道都有民眾進行停車。

一到假日更是車流人潮的惡夢，因為找不到停車位，瑞芳區鼻頭角許多人違規紅線停車，造成附近居民出入不便，而貢寮區龍洞灣，也是許多民眾前來浮潛的勝地，但是台二線兩邊有許多巷道，民眾偶爾不小心，最近就曾發生迴轉互撞意外，回堵時的卡車煞車聲也讓附近居民不得安寧。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，此次會勘結果，將由瑞芳警分局加強三角錐的施放，並劃設紅線，管制違停區域，近兩周內也將增派人力，管制迴轉造成的交通回堵問題，也請民眾如果來造訪東北角海岸，需多加配合、遵守交通，出遊才能安全又盡興。