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北市表彰老房子守護者 古蹟醫院讓病患來導覽

中央社 / 台北9日電

北市第一屆「文化資產保存維護譽揚獎」登場，5名得獎者包含修復陽明山美軍俱樂部、推廣迪化207博物館等，還有市定古蹟醫院讓病患志工加入導覽，別具特色。

北市文化局今年為表揚投入文化資產修復或營運推廣的個人及團體，設立「文化資產保存維護譽揚獎」，分為「保存修復」及「管維推廣」2大類。

保存修復類得獎者為行政院農業委員會林業試驗所，保存修復標的為「台北植物園腊葉館」，以及修復「陽明山美軍俱樂部」的鈺德科技股份有限公司。

「管維推廣」類得獎則為「北投文物館」財團法人福祿文化基金會、「廣和堂藥鋪」（迪化207博物館）創辦人陳國慈與「前日軍衛戍醫院北投分院」國防醫學院三軍總醫院北投分院。

其中國防醫學院讓病患志工負責古蹟導覽，並手作文創商品，讓古蹟兼具醫療復健、人文歷史功能，別具特色；迪化207博物館則為北市首座完成設立登記的私立博物館，展覽能量豐沛。

台北市副市長蔡炳坤接受媒體聯訪時表示，「保存修復」重硬體、「管維推廣」重軟體，這些老房子守護者營運成果優秀，也盼更多人一起加入守護文資行列。未來每2年頒獎表揚一次。

行政院農業委員會林業試驗所修復古蹟「植物園腊葉館」，恢復日治時期原貌，收藏珍貴標本；鈺德科技修復歷史建築「陽明山美軍俱樂部」，將老舊宿舍群改為黑膠與音樂空間，並與在地社團、學校互動。

修復 北市 古蹟

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