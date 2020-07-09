三重同仁公園 半年整建後今重新啟用

三重同仁公園歷經半年整建，今重新開放使用。三重區長陳奇正說，原本公園僅有植物與鋪面，但在快速發展的重劃區內，無法滿足當地需求，經過改建後設置多種鞦韆，還有溜滑梯、小攀岩場、健身器材，兼具全齡共融設計。

陳奇正指出，同仁公園約有1600平方公尺，經市議員蔡明堂建議後，公園入口有水牛母子石雕，附近還有Q版土地公仔，公園四周也種植三重過知名的秀英花、梔子花等香片用作物。

陳奇正表示，公園空間雖不大，仍有親子鞦韆、圓盤鞦韆、單人鞦韆可玩樂，公園中間還有三滑道溜滑梯與小攀岩場，一旁也有漫步機、轉腰器、雙人浪板及大轉輪等健身器材。