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樟樹殺手湧現北大特區 農業局啟動噴藥

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
北大特區樟樹上出現大量「樟白介殼蟲」(樹枝白點處)。圖／廖宜琨服務處提供
北大特區樟樹上出現大量「樟白介殼蟲」(樹枝白點處)。圖／廖宜琨服務處提供

樟樹的頭號天敵「樟白介殼蟲」繁殖季到來，大量病蟲喜愛盤據樟樹上，吸取葉內營養液，除影響景觀，更可能使樟樹腐爛、死亡。新北市議員廖宜琨接獲陳情後，要求市府盡快處置，農業局景觀處表示，明起將派員噴藥，抑制蟲害。

每年3月至8月是樟白介殼蟲繁殖季，剛好北大特區樹種多為樟樹，多達上千棵，成為樟白介殼蟲孕育溫床，病蟲蔓延速度相當快，許多民眾反映，行經樟樹旁可見大量白點，令人不舒服，更可能造成樹木死亡。

景觀處表示，3月獲報時，就已派員修剪樹冠，並準備噴灑藥劑，但藥劑碰到雨水就會失效，4至6月這段時間，遲遲找不到機會噴灑。

景觀處說，隨著梅雨季結束，近日天氣狀況也穩定，將在10至12日派員灑藥，消滅樟白介殼蟲；景觀處也提醒，治本方式仍要修剪樟樹雜枝，減少病蟲繁殖空間，並建議可種植多樣性樹木，避免區塊性蟲害迅速傳播。

北大特區樟樹眾多。記者吳亮賢／攝影
北大特區樟樹眾多。記者吳亮賢／攝影

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