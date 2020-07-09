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扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰
雙北推1280月票，卻有民眾使用破萬元，台北市長柯文哲下令徹查，如今又爆出，有公車司機為賺取載客獎金，竟狂刷1280月票，台北市交工處證實，從1280月票政策上路至今，總共查獲7筆司機溢刷，除了追討補助款，且皆重罰9萬元。
台北市公運處指出，實施1280月票後，針對刷公車前10名的卡片，會稽查核對刷卡紀錄，但卻發現特定集中某一條公車路線，經調閱行車影像後，發現有公車司機溢刷的情形，至今總共查獲7筆，溢刷金額皆超過1萬元，最高達5萬餘元。
台北市公運處表示，發現卡片交易異常後，後來一名司機拿同張月票重複刷，該司機事後坦承，為了想賺載客獎金，北市府除了追討補助款，也開罰業者9萬元。
台北市公運處指出，今年已無查獲公車司機溢刷的情形，但仍會定期稽查，核對刷卡紀錄，也請各公車業者加強教育訓練，不應投機取巧。
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