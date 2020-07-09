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新北32寵物健康生活站啟用 設置消毒機讓飼主安心購物

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）表示，透過設置超音波造霧消毒機，可以讓來寵物健康生活站的民眾、毛孩安心消費。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左）表示，透過設置超音波造霧消毒機，可以讓來寵物健康生活站的民眾、毛孩安心消費。記者江婉儀／攝影

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市動保處今舉辦「新型態安全生活模式-寵物健康生活站」啟動儀式，除提供6大服務項目，目前在14個行政區32個據點成立寵物健康生活站，放置超音波造霧消毒機，提供民眾、寵物免費消毒，到店家使用振興三倍券除了有店家提供的優惠方案，還可拿到免費狂犬病疫苗注射券。

動保處表示，市府結合認養小棧、特約動物醫院、優質寵物店家設立「寵物健康生活站」，提供寵物認養、寵物諮詢、發放寵物認證卡、遺失協尋、寵物消毒及信心經濟等6大服務項目，可協助處理社區鄰里飼主寵物相關問題，擔任政府溝通窗口，協助市政宣達、反映寵物大小需求。

新北市目前已有14個行政區32個據點成立寵物健康生活站，包含12家寵物店、1個動保團體、5家寵物美容店、5家動物醫院、動保處及所屬8個動物之家，都有設置超音波造霧消毒機，提供民眾、寵物免費消毒服務，未來將持續延伸服務據點至29個行政區。

今由動保處愛心大使承澐與愛犬「菊寶」體驗超音波造霧消毒機，動保處指出，消毒機是從市面上購得，經過改造可自動感應，會陸續推廣至其他店家並簽約，合約期間免費提供消毒機與消毒水給店家使用。

為提振經濟，民眾使用「振興三倍券」到寵物健康生活站的店家消費，不但享有店家提供的優惠方案，還有動保處加碼免費狂犬病疫苗注射券兩大優惠。

新北市長侯友宜表示，民眾現在可以預購振興券，除了買自己的東西也不要忘記家中的毛寶貝，透過設置超音波造霧消毒機，可以讓來寵物健康生活站的民眾、毛孩安心消費，現場也有模特兒臘腸狗「菊寶」示範體驗，看起來非常舒服，也呼籲民眾認養不要棄養。

新北市動保處表示，民眾使用「振興三倍券」到寵物健康生活站的店家消費，不但享有店家提供的優惠方案，還有動保處加碼免費狂犬病疫苗注射券等兩大優惠。記者江婉儀／攝影
新北市動保處表示，民眾使用「振興三倍券」到寵物健康生活站的店家消費，不但享有店家提供的優惠方案，還有動保處加碼免費狂犬病疫苗注射券等兩大優惠。記者江婉儀／攝影
超音波造霧消毒機器會放置在新北動物之家、寵物店或是獸醫院合計32處，可以免費為毛孩消毒。圖為動保處愛心大使承澐的愛犬「菊寶」體驗超音波造霧消毒機。記者江婉儀／攝影
超音波造霧消毒機器會放置在新北動物之家、寵物店或是獸醫院合計32處，可以免費為毛孩消毒。圖為動保處愛心大使承澐的愛犬「菊寶」體驗超音波造霧消毒機。記者江婉儀／攝影
新北市動保處今舉辦「新型態安全生活模式-寵物健康生活站」啟動儀式。記者江婉儀／攝影
新北市動保處今舉辦「新型態安全生活模式-寵物健康生活站」啟動儀式。記者江婉儀／攝影

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