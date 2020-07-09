新北32寵物健康生活站啟用 設置消毒機讓飼主安心購物

國內新冠肺炎疫情趨緩，新北市動保處今舉辦「新型態安全生活模式-寵物健康生活站」啟動儀式，除提供6大服務項目，目前在14個行政區32個據點成立寵物健康生活站，放置超音波造霧消毒機，提供民眾、寵物免費消毒，到店家使用振興三倍券除了有店家提供的優惠方案，還可拿到免費狂犬病疫苗注射券。

動保處表示，市府結合認養小棧、特約動物醫院、優質寵物店家設立「寵物健康生活站」，提供寵物認養、寵物諮詢、發放寵物認證卡、遺失協尋、寵物消毒及信心經濟等6大服務項目，可協助處理社區鄰里飼主寵物相關問題，擔任政府溝通窗口，協助市政宣達、反映寵物大小需求。

新北市目前已有14個行政區32個據點成立寵物健康生活站，包含12家寵物店、1個動保團體、5家寵物美容店、5家動物醫院、動保處及所屬8個動物之家，都有設置超音波造霧消毒機，提供民眾、寵物免費消毒服務，未來將持續延伸服務據點至29個行政區。

今由動保處愛心大使承澐與愛犬「菊寶」體驗超音波造霧消毒機，動保處指出，消毒機是從市面上購得，經過改造可自動感應，會陸續推廣至其他店家並簽約，合約期間免費提供消毒機與消毒水給店家使用。

為提振經濟，民眾使用「振興三倍券」到寵物健康生活站的店家消費，不但享有店家提供的優惠方案，還有動保處加碼免費狂犬病疫苗注射券兩大優惠。