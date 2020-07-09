新北環保局：違規排氣管車輛禁行道路 協助改裝最重停業

新北市環保局取締改裝噪音車，今年前半年數量已是去年全年10倍以上，今天宣布本月15日起再加強噪音車科技執法告發，且規畫全天侯禁止使用不合法排氣管噪音車行駛在馬路上，協助改裝為非原廠或非認證排氣管店家最重處分停業。另外，也將協調台北、基隆和桃園同時段、路段聯合跨區域稽查。

排氣管改裝飆車「炸街」噪音擾人清夢，一向是市民最無法忍受公害。資料顯示，違反噪音管制法車輛去年告發1145件，今年截至6月已告發1萬2291件顯示取締噪音車的決心。

環保局今天提出3種科技執法方案，希望降低噪音公害。本月15日起晚上10點至翌日上午6點噪音車將直接依違反噪音管制法告發，第一次處3千元；未改善將提高罰款並按次處罰，最高罰3萬元。未來白天噪音車也會受罰。未來會建立追蹤複查改善機制，避免車主改回非原廠或非認證排氣管；最後與環保署合作源頭管制，輔導非原廠排氣管取得中央替換型消音器認證。

環保局表示，新北市暑假期間將在陳情熱區路段結合警察、監理單位多點式夜間攔查，也將協調台北、基隆和桃園同時段、路段聯合跨區域稽查。未來計畫全天禁止使用非原廠或非認證排氣管行駛道路，協助改裝為非原廠或非認證排氣管店家最重處分停業。