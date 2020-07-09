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吃到飽搭1萬元要查 王世堅酸柯文哲：只看針孔不看山洞

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲要查誰1280「吃到飽」方案搭1萬元，台北市議員王世堅今酸柯文哲 ，看到針孔沒看到山洞。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲要查誰1280「吃到飽」方案搭1萬元，台北市議員王世堅今酸柯文哲 ，看到針孔沒看到山洞。記者楊正海／攝影

北捷1280月票「吃到飽」方案，民眾能30天無限次搭乘捷運及公車，但市長柯文哲日前提到，有人竟然搭到1萬元，直呼是「何方神聖」、「應該是有人利用捷運在做快遞」，要求相關局處調查軌跡，並認為一個月搭乘超過3000元該不該再讓他繼續享有免費搭乘。台北市議員王世堅今酸柯文哲，「看到針孔沒看到山洞」。

王世堅說，柯文哲的心態是怕小市民占便宜，但施政不讓市民占便宜，非常奇怪，難道可以讓大財團攫取市庫資源，不願意讓市民占便宜？

王世堅指出，1280專案政策是對的，鼓勵大眾運輸，雖然一年可能要補助9億元，但業者本身樂意分擔，現在柯文哲反悔了嗎？就像開一間餐廳，賣的是吃到飽，現在來了一個大胃王，就翻臉不認帳，那還開什麼餐廳。

王世堅說，這位市民依捷運搭載的規定，沒有攜帶超過規定的物品，他覺得柯文哲最糟糕的是和小市民計較，不讓市民占便宜，心態惡劣。且以堂堂首都市長之尊，專注於這樣芝麻綠豆大的小事上，30萬人用1280方案，只有2位超過1萬元，專注於30萬分之2，「天啊，這還能管什麼市政大事。」

王世堅指出，市政千頭萬緒，這種事都大驚小怪，市長還能處理什麼事，大巨蛋在柯文哲的魔術下完工了，但市民公安是大事，柯文哲向來「看到針孔沒看到山洞」。

至於柯文哲認為要設天花板3000元？王世堅批評，有看過吃到飽餐廳設天花板？吃又沒帶走，市民根據訂定的遊戲規則，合法使用，有什麼不對？應該要做的是讓好的方案精進才對。這專案是最近難得的好政策，柯文哲怎麼自打嘴巴？

柯文哲 王世堅 吃到飽 北捷 雙北月票

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