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養豬牧場被陳情環保問題78次 二代：合法經營也很無奈

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長郭信良今天會同市府相關單位前往了解麻豆區百豐傳牧場被檢舉環保及占用國有地情形。記者吳淑玲／翻攝
台南市議長郭信良今天會同市府相關單位前往了解麻豆區百豐傳牧場被檢舉環保及占用國有地情形。記者吳淑玲／翻攝

台南市議長郭信良今天率隊勘查麻豆區百豐傳牧場被檢舉占用國有土地及環保等問題，地方民眾質疑長期有廢水處理不當，且飄臭味，影響健康及地方排水，造成淹水，且佔用國有地，居民有近百人到場，解決牧場對當地環境與生活品質的影響徹底改善；百豐傳牧場第二代負責人郭仕豐也應邀到場，強調牧場經營一切合法，是有人專門針對牧場不斷進行檢舉，引來地方紛擾，他相當無奈。

百豐傳牧場位在麻豆區北勢里逾50年，地方居民質疑竊占國有地，架起圍牆，影響民眾前往公墓祭拜的進出，也影響當地區域排水的通暢，造成淹水，當地里長莊嘉富曾檢舉百豐傳牧場竊占國有地，台南地檢署調查後，百豐傳牧場是向國有財產局承租土地，已不起訴處分。

另有人檢舉牧場內私自切割分裝豬肉，農業局指出，稽查發現牧場內的分切廠已向經發局取得臨時工廠登記證，分切豬肉合法；至於廢水排放的部分，環保局曾前往稽查，發現違反規定，於已開單告發，限期改善；有關空屋部分，稽查下都符合規定。

郭信良裁示，針對排水改善的部分，由水利局另闢排水路，全長約200公尺，經費6百萬元，分兩年施工，於明年完成改善。並要求環保局針對民眾指責百豐傳違反環保相關法令規定的情形，加強稽查，以還給當地民眾優質的生活環境。

台南市環保局指出，百豐傳牧場從108年度至今共接獲陳情78次，環保局查核96次，周界異味採樣符合標準，採水樣2次其中1次不符合罰款6000元，貯存地點未保持清潔完整及豬糞滲出水汙染地面，違反廢清法處分18000元。

牧場 國有地 郭信良

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