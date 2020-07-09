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路上遇到喪禮用雞鴨會煞到？殯葬業者：可直接抓回去吃

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
殯葬業者指出，民眾路上若看到帶路鴨、開光雞不用害怕，可以直接宰殺食用。聯合報系資料照
殯葬業者指出，民眾路上若看到帶路鴨、開光雞不用害怕，可以直接宰殺食用。聯合報系資料照

新北市板橋殯儀館附近的公園、馬路，被發現有鴨子、雞在行走，當地里長透露這是俗稱的「帶路鴨」、「開光雞」，在喪禮中的「祭三喪」儀式所使用，殯葬業者表示，儀式使用的生擒僅為形式、沒有禁忌，民眾碰到這些雞鴨不用害怕被煞到，可直接抓回宰殺食用。

三重「阿牛生命禮儀」楊姓業者指出，依民間習俗，一年中家人不幸有2人相繼過世，會在喪禮中做「祭三喪」儀式，也有稱作「祭草人」或「祭空棺」，盼不讓家族內再發生不幸的事。

他透露，就曾遇過一年2家人過世的個案，當時有建議家屬依習俗舉辦儀式，但家屬認為沒必要辦，詭異的是不到一年，這家族就出現第3名親人過世。

楊姓業者指出，早期進行儀式，使用活雞的血進行草人開光，白鴨則用於壓制煞氣，但時代變遷，現代人多不拿香祭拜、儀式從簡，也不太相信民間習俗，再加上政府不斷宣導，會用活體進行儀式的人數逐漸減少。

現在若有需求的家屬，業者都會建議使用鴨蛋取代活體白鴨、紅硃砂取代雞血來畫符，倘若家屬執意使用活體，儀式後也會協助處置，通常都將雞鴨送給不介意的民眾或農家。

業者說，親人過世家屬都希望找個發洩的出口，而祭三喪儀式則是讓家屬透過形式得到慰藉，但所使用的雞鴨說到底就是一般生擒，儀式結束後都可直接宰殺食用，不用擔心「煞到」或是其他禁忌問題。

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