后里老舊水溝會淹水又發臭 民代爭取整建下月施工

台中后里區公館里尾社路353號至尾社路398巷口的排水側溝，老舊水溝近30年，年久失修塌陷，溝內空間小，水流不通，每遇颱風豪大雨，就造成道路淹水，沒下雨又會發臭，立委楊瓊瓔今天和台中市議員陳本添邀中市府建設局養工處長彭岑凱、公館里長馮詠淮會勘，將由市府養工處進行側溝整建，側溝改善長度為320公尺，工程經費約200萬元，預計8月進場施工，9月底前完工。

公館里長馮詠淮說，尾社路353號至尾社路398巷口的排水側溝，30年來都沒有整治過，水溝蓋都還是舊式鑄鐵水溝蓋，水溝寬度、深度過小，造成淤泥堆積發臭，每逢大雨洪水就溢出溝面積水成災，附近住家這幾年來不斷反映，卻因經費不足遲未動工，這次工程感謝楊瓊瓔立委及陳本添議員爭取200萬元經費，重新施作兩邊的道路側溝空間，確保溝內暢通，維護里內環境。

市府建設局養工處長彭岑凱表示，現場從舊式鑄鐵水溝蓋縫隙發現側溝容量確實太小，要加寬加深，確實有修繕需要，建設局同意立即進行改善工程。全長共320公尺，工程8月間展開施工，預估9月完工。

楊瓊瓔表示，改善道路側溝長約320公尺，另外尾社路及尾社路398巷口的橋版面護岸基礎也要一併補強，整個工程預計將在9月底完工，期待整頓好的水溝遇到大雨不怕淹水，居民也不再擔心散發出來的惡臭氣味，施工期間，路段仍維持通行，若造成大家不便，敬請見諒。