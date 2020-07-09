抽查婚攝業者定型化契約 北市：初檢半數違規
台北市法務局今天表示，為確保民眾權益，與商業處抽查婚紗展婚紗攝影業者的定型化契約，初檢發現半數不合格，違規項目有超收押金、未記載拍攝地點等，業者已改善完畢。
北市府法務局發布新聞資料指出，中央已公告「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，自今年1月生效施行。為保障消費者權益，與商業處抽查在3月、6月舉辦的婚紗展內婚紗攝影業者的定型化契約。
法務局表示，經抽查後，有6間業者初檢時不合格，違規項目包含契約未記載拍攝地點、相本數量、未依規定分階段付款、超收押金等，商業處要求限期改善，業者皆已改善完成。
法務局指出，「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規範業者依實際提供服務階段分次收價金，並規定價金比例上限，呼籲業者遵守新規，並提醒消費者，選購婚攝服務時，消費前應充分了解業者提供服務項目及費用等資訊，才能保障自身權益。
法務局表示，若業者違反規定，在限期改善前未完成修正，可依消保法處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。
商業處指出，將持續複查及不定期抽檢婚攝業者的定型化契約，呼籲業者應儘速配合新法規修訂定型化契約，以免受罰。遇消費爭議，可打消費者服務專線「1950」諮詢。
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