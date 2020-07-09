影／北市首屆文資譽揚獎 表揚5組老房守護者

台北市文化局舉行第一屆文資譽揚獎，表揚投入文資修復、營運推廣的個人及團體，共有5名得獎者，又分為「保存修復類」、「管維推廣類」，邀請得獎者親林分享文資修復的過程，並透過表揚，讓市民對文化資產保存有更深的認識。

今年共有10組文資修復營運者參賽，最後5組脫穎而出，「保存修復類」得獎名單包含行政院農業委員會林業試驗所「植物園腊葉館」（古蹟）、鈺德科技股份有限公司「陽明山美軍俱樂部」（歷史建築）。

「管維推廣類」則為財團法人福祿文化基金會「北投文物館」（古蹟）、迪化207博物館創辦人陳國慈女士「廣和堂藥舖」（歷史建築）及國防醫學院三軍總醫院北投分院「前日軍衛戍醫院北投分院」（歷史建築）。

陽明山美軍俱樂部曾藏身在荒廢宿舍群裡，鈺德公司2015年取得10年經營權，共有7棟建築，投入9千萬修復，打造黑膠、音樂的藝文空間。鈺德公司總經理羅宜富表示，公司主業在做光碟片，幾年前思考轉型，希望投入文創產業，某次開車上班，從廣播聽到老房子改造計畫，立馬回報董事長說要承租，希望保留老董事長的黑膠故事，最後在眾多競標者中脫穎而出，歷時1年多修復，開幕後也與在地小農社團及學校互動，提供表演空間。

市定古蹟「前日軍衛戍醫院北投分院」建於日治時期，是傷兵收容及慢性病治療場所，2010年由三軍總醫院北投分院編預算修復。三總北投分院副院長江國棟表示，除了作院史展示，因北投分院主治精神科，也以醫療結合古蹟再利用，訓練院所個案（病患）成為古蹟導覽員，推出手作文創商品，作為古蹟保存與復健的場域。

特別的是，今天是在陽明山美軍俱樂部昔日「游泳池」空間舉行頒獎典禮，迪化207博物館創辦人陳國慈也笑著說，40多年前曾帶著兒女來這游泳，還浮誇地說「說不定牆面上還有他們的指紋！」親眼見證老房子傳承轉型，令她相當有感。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市共有484處文資，全台最多，也有文資透過「老房子文化運動」，由公部門提供空間、私部門修復營運，目前已有13處開幕，另有9處修復中、1處招租中，除了表揚修復營運成果優秀的得獎者，鼓勵更多人加入老房子守護行列。