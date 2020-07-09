台南垃圾不落地擴大稽查 裁處金額逾36萬元

台南市環保局近期擴大執行垃圾不落地稽查，杜絕垃圾包丟棄的亂象，今年從1月至今，已告發處分302件，裁罰金額達36萬8400元，環保局表示，除了指定收集時間地點以及垃圾車清運，或其他特殊已申請清運方式之外，呼籲民眾不論何時何地都不可在戶外放置垃圾包。

市府指出，將垃圾隨意丟棄或放置道路旁，不但影響道路行走問題，還可能吸引流浪貓狗聚集撕咬，一旦破損更會散發異味、產成垃圾飄散等問題，嚴重影響環境衛生，破壞城市形象。

環保局長謝世傑表示，「台南垃圾車」行動APP已上線，民眾可即時查詢附近清運點及清運時間，也可隨時掌握垃圾車位置，並提供到點提醒，不用怕再與垃圾車擦身而過，鼓勵民眾多加下載利用。

根據環保局稽查，街角巷弄或無人空地處，常有民眾趁著四下無人將自家垃圾丟棄於路邊，有時只要一有人丟棄，後續會再有民眾接著丟，造成垃圾堆積、環境髒亂。環保局針對該類髒亂點架設監視器，且不定期派員巡查，在安南區、南區、永康區及北區等已查獲並告發處分多筆違規案件。

環保局指出，任意棄置垃圾可依廢棄物清理法告發，並處1200元至6000元罰鍰，若為累犯，將依次數加倍罰鍰。民眾發現不明垃圾包時，可撥打公害陳情專線0800-066666或1999市民服務熱線通報環保局處理。