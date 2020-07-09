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雙北YouBike邊界轉換 侯友宜：互相體諒創雙贏

中央社 / 新北9日電

台北、新北市交通局長昨天就YouBike升級問題進行研商，初步確定在兩市交界設1.0和2.0的系統轉換站。新北市長侯友宜今天表示，希望雙北互相體諒跟包容，攜手共創雙贏。

侯友宜今天視察五股垃圾山綠化情形，他在接受媒體聯訪時表示，因為新北市YouBike1.0系統要到明年8月才會到期，若是一下子就要升級到2.0，要把1.0所有的YouBike全部汰換掉，非常浪費。

他表示，希望大家互相能夠體諒跟尊重，新北市在YouBike1.0轉換上，未來是不是要用2.0或用新的科技來替代，要等到明年看整個測試結果，再來做整個未來YouBike的轉換。

他表示，在YouBike1.0跟2.0在轉換期，謝謝台北市政府願意在交界設400個轉換站，讓新北市民騎車到台北市交界點，可以來轉換成YouBike2.0，大家可以互相體諒跟包容，攜手共創雙贏。

侯友宜也談到振興三倍券預購意見時表示，三倍券在實體或電子的領取支付方式上，仍然讓大家有一些不方便，希望中央能趕快將這些小缺點調整過來，讓第2階段領取過程更順利、更完整。

YouBike 侯友宜

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