中和秀朗橋北側開發案今開說明會　最快2023年完工

新北市地政局今天在中和地政事務所舉辦「中和秀朗橋北側區段徵收開發案」說明會，該區因小地主居多，總計多達170位，有地主擔憂分回的土地面積太小無法開發，地政局表示，絕對不會配無法蓋房子的土地給地主，如多數地主支持開發案，預計最快2023年完工。

秀朗橋北側現況多為停車場、農用或是荒廢土地，屬低度使用狀態，未來將開發低度住宅用區與綠地規劃，並將原有的狹小巷弄改建，建立完整道路系統，開發案面積約4.26公頃。

都市計畫在2005年就發布，但開發範圍受河川安全管制限制，未能續辦區段徵收作業。因經濟部水利署在今年5月公告劃出河川安全管制區域，城鄉發展局已就交通動線及土地使用管制啟動細部計畫檢討變更。

秀景里長李淙河表示，開發範圍有劃定消防隊用地，但若發生火災，消防車必定要從環河路四段、五段繞去成功路、景平路口，光是車程就已錯過最佳救災時間，他認為該用地應該規劃來托老，在成功景平路口的國有地規畫設立消防分隊，也能對秀安地區的救災提升作用，且公安問題也是市長侯友宜最重視的。

有地主表示，該區小地主人數居多，但最小開發規模要600平方公尺（181.5坪），若以區段徵收發回的補償比例，很多地主都會拿不回這個數字的抵價地，市府應該要以各開發案性質不同來做處理，不要以一概全，如果公設比例真的要這麼高，是否能改提高容積比例或其他方式，不要讓小地主連拿回土地的機會都沒有。

地政局表示，都市計畫公展已從6月15日開始，地主如有意見可書面陳情給城鄉局，絕對不會配無法蓋房子的土地給地主，因該區小地主較多，可申請與其他地主合併分回的抵價地進行開發。

至於消防機關用地，當地有新設消防隊需求，位在成功與錦平路口的國有地需要有償取得，針對開發範圍規劃的消防隊用地，會針對周邊道路變更為10米寬，希望讓當地交通會比較順暢，消防局也會研擬相關方案，如開發案順利通過，預計最快明年初動工，在2023年完工。