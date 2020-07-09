五股垃圾山真的變漂亮了 打造近2千坪「躲貓貓」公園

五股垃圾山原先雜草叢生，環境髒亂，新北市府去年九月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓違規廠房，綠美化環境，歷經一年時間，已完成2.34公頃，另在中興路以南中央軸帶公有地，更打造6300平方公尺、約兩千坪的「五股新冪境」綠地公園，以「躲貓貓」主題作為藝術地景，環境煥然一新。

侯友宜指出，五股垃圾山經過一年整頓，中興路以南中央軸帶公有地三個區塊都即將綠美化完畢，除了開闢公共安全道路，寬度達8米到10米，目前也已完成兩期綠美化工程，約近650公尺長，未來還有615公尺，一定會把它做完。

侯友宜表示，謝謝在地的工廠申請合法化，目前共165家申請、已核定29家，新北市將陸續核定，「希望大家能夠在地好生活，環境綠美化，五股垃圾山的名字就不會再有了。」

工務局指出，去年11月新北市政府優先針對「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地區域內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，並透過綠美化方式，將土地整理為景觀綠地及興闢中央軸帶道路。

新工處表示，中興路以南中央軸帶公有地，北起中興路、南迄成泰路，共分3階段開闢新道路，目前第一、二期皆已完工，共增加約6300平方公尺的綠地區域，並推出五股新冪境，除設有休憩步道讓民眾登高處遠眺風景，更有混凝土管彩繪「躲貓貓」主題的藝術地景，成為在地新地標。

另外，第三期道路預計9月完工，全長約615公尺，終點為成泰路一段98巷，目前已進入施工階段，完工將於中央軸帶旁設置面積約2958平方公尺的資源循環中心，中興路以北2.75公頃的公有地綠化，預計8月全數完成，目前已完成約2.34公頃。