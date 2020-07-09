朱康震被爆劈腿3女 盧秀燕：將調整職務

台中市政府副秘書長朱康震被爆料劈腿3女，目前請假一週，市長盧秀燕今天表示，朱康震是單身，但這件事為私生活領域，身為市府公務人員，生活必須自律，因此將調整職務。

朱康震遭週刊爆料劈腿3女，引發議論，盧秀燕昨天未對此回應；不過，台中市議會今天召開大會，盧秀燕出席備詢前，接受媒體聯訪表示，雖然朱康震是單身，且屬個人私生活領域，但身為台中市政府公務人員，生活還是必須自律，將調整職務。

被歸為前新北市長朱立倫人馬的朱康震，曾任中央廣播電台副總台長、桃園縣新聞處長、中華職棒大聯盟秘書長，前總統馬英九競選連任時，曾任台灣加油讚發言人，朱立倫參加國民黨總統初選時，他也擔任朱立倫競選總部發言人，也曾擔任麗寶國際賽車場總經理兼麗寶度假園區執行長。

去年9月，他獲盧秀燕延攬入府擔任副秘書長，朱康震外型帥氣高，平時行事低調，即使陪同盧秀燕出席公開活動，也很少上台亮相。朱康震被週刊爆料捲入桃色風波，在台中市政壇引發關注，市府員工私底下也議論紛紛。

民進黨籍市議員砲轟市府團隊螺絲鬆到不可思議，認為朱康震影響市府團隊形象，盧秀燕必須明快處理。

對於朱康震目前請假一週，市府昨天回應，朱康震已離婚10多年，為單身無婚姻狀態。媒體報導內容諸多與事實不符，且私人感情的事與公務無關，無需耗費社會資源多做評論。