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天氣熱玩水囉! 花蓮知卡宣水上樂園即將免費開放

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，滑水道清涼又刺激。圖／花蓮縣府提供
花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，滑水道清涼又刺激。圖／花蓮縣府提供

花蓮暑期最盛大的戲水活動「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」要來囉！今年除了各式刺激清涼的戲水設施，還引進森林市集、休閒農業區DIY體驗，配合10月將在花蓮舉行的全民運，還有闖關活動，7月18日起免費開放。

知卡宣暑期水上樂園今年邁入第6屆，每年都吸引10多萬大小朋友入園免費戲水。縣府農業處說，今年仍有8公尺、5公尺的360度迴轉滑水道，還有造浪池、漂漂河、兒童池、雨林池等戲水池，也準備水槍、水傘、彩虹噴泉、打瀨浴與水遊具等多項互動式遊樂設施。

為符合各年齡層的需求，也有設置適合學齡前兒童遊玩的幼幼池，讓幼兒到大人，都能玩得安全又盡興。

縣府農業處農村景觀科代理科長陳珮雯說，為讓水上樂園更加豐富，縣府今年還引進多輛可愛胖卡主題餐車，打造森林市集，活動期間預計每天有10攤，販售炸雞、雞蛋糕、漢堡、熱狗堡、小米甜甜圈、章魚燒、炭烤、抓餅等小吃。不過，為鼓勵環保，現場不提供一次性餐具和容器，請民眾自備。

此外，周末假日園區內還加碼邀請花蓮休閒農業區及農村社區擺設DIY體驗攤位；配合10月在花蓮舉辦的全民運動會，7月25日起，「花夏運動會」也在園區登場，有闖關、互動式遊戲。

主辦單位提醒，因應新冠肺炎疫情，今年入園將採實名制，並要量體溫，攝氏超過37.5度不得進入。入池要穿戴泳衣、泳帽，近來天氣愈來愈熱，戲水時要注意補充水分，避免中暑；園區雖配備有救生員，也提醒幼兒家長，仍要留意孩子戲水安全。

知卡宣水上樂園開放時間為7月18日至8月30日，每天上午9時30分至中午12時，下午1時30分至5時30分，周一休園。

花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，去年吸引16萬人次戲水。圖／花蓮縣府提供
花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，去年吸引16萬人次戲水。圖／花蓮縣府提供
花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，各式戲水設施好消暑。圖／花蓮縣府提供
花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，各式戲水設施好消暑。圖／花蓮縣府提供
花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，去年吸引16萬人次戲水。圖／花蓮縣府提供
花蓮知卡宣水上樂園每年暑假免費開放，去年吸引16萬人次戲水。圖／花蓮縣府提供

新冠肺炎 DIY 疫情

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