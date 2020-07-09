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北市社宅工程凌晨12點灌漿 羅智強嗆：柯文哲去住一晚

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
和興水岸社會住宅夜間施工。圖／羅智強提供
和興水岸社會住宅夜間施工。圖／羅智強提供

北市文山區和興水岸社會住宅全面動工，台北市議員羅智強接獲民眾陳情，抱怨工程每天做好做滿，從早上8點到晚上10點，甚至7月7日當天凌晨12點後還在灌漿，令附近居民難以安寧。羅智強說，柯市府違法趕工拚社宅的政績，他反問市長柯文哲，要不要去工地附近住一晚體驗噪音

對此，都發局指出，因灌漿工程須持續進行無法中斷，但會要求建商預先控制時間，或增加幫浦，灌漿須在晚上12點前完成，其他工程10點前。羅智強說，後續灌漿日程公布，他要去現場開直播緊盯，看廠商有沒有超過12點還在施工，希望柯文哲不要讓社宅政策變討厭。

當地的試院里長廖欽銅說，居民一直忍到晚上10點合法施工時間結束，卻發現過了10點還在施工，向他反映，他回應里民，因灌漿合法申請到晚上12點，結果沒想到過了12點還在繼續灌，直至凌晨1點半還在吵，都發局應負起督導責任。

都發局專門委員陳智盛指出，因灌漿有連續性，中斷恐影響結構安全，廠商申請至晚上12點，都發局不准許超過12點，但7月7日當天是第一次大面積灌漿，灌了297車次，從早上8時至凌晨12時仍無法灌完，考量安全性，只好灌到凌晨1點多才完成。

陳智盛說，都發局承諾，非灌漿工程須在晚上10點結束，因該工程是地下2樓至地上9樓，到明年4月前仍有多次灌漿工程，但未來每一層樓灌漿，都會要求廠商12點完成。至於上樑後的裝修、景觀工程，會嚴格要求不得影響住戶安寧，並盡量避免夜間施工。

羅智強說，環保局於凌晨12點18分到場開出3000元罰單的時候，竟然還有4台車次的灌溉車等待灌漿，罰3000元不痛不癢，犧牲里民安寧，市府要拿出辦法來。

環保局稽查大隊中隊長徐維廷指出，當天接獲民眾反映，廠商雖然有申請，但已經逾時，立即依噪音管制開罰，第一次罰3000元，最重可罰3萬。

台北市議員羅智強開記者會，批評北市文山區和興水岸社會住宅全面動工，甚至凌晨12點過後還在灌漿，令附近住戶難以安寧。記者楊正海／攝影
台北市議員羅智強開記者會，批評北市文山區和興水岸社會住宅全面動工，甚至凌晨12點過後還在灌漿，令附近住戶難以安寧。記者楊正海／攝影

羅智強 噪音 柯文哲

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