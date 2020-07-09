新北YouBike升不升級？ 侯友宜：用新科技慢慢轉換

雙北YouBike升級不同調，兩市交通局昨舉行會議，商討後續配套措施，新北市長侯友宜今表示，在1.0升級2.0轉換期中，感謝台北市今年設400個地方做轉換站，至於YouBike未來到底要不要升級成2.0？侯友宜說，「一定是和緩漸進，用新的科技慢慢來做轉換。」

侯友宜指出，新北市YouBike到明年8月才會到期，尤其YouBike1.0大部分才剛建置完成，一下子馬上要升級到2.0，把1.0所有的YouBike汰換掉，非常的浪費，所以大家要能夠互相體諒跟尊重，「未來是不是要用2.0或新的科技腳踏車來替代，我們到明年會看整個測試的結果」。

侯友宜表示，在轉換期中，謝謝台北市在今年設400個地方做轉換站，讓我們新北市騎到台北市的交界點，可以轉換成YouBike2.0，彼此之間可以互相體諒跟包容，「至於未來我們新北市還會更加把勁，YouBike到底要不要升級到2.0，一定是和緩漸進，用新的科技慢慢來做轉換。」