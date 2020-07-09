議員指社宅工程深夜施工擾民 北市都發局：改進

台北市議員羅智強接獲陳情，指稱文山區社會住宅統包工程深夜仍在執行灌漿工程，嚴重影響居民安寧。北市府都發局今天表示，會改進並限制廠商施工時間及落實3天前應通報。

國民黨北市議員羅智強上午召開「違法趕工拚政績，柯文哲要讓公宅變討厭？」記者會，他說，日前接獲陳情，指稱台北市政府規劃在文山區興建的和興水岸社宅統包工程，深夜仍在進行灌漿工程，嚴重影響附近居民安寧。

羅智強表示，當地里長發現，廠商7日執行灌漿工程，竟到隔天凌晨1時許仍在施工，向環保局檢舉，僅罰新台幣3000元。北市府要拚社宅完工進度，才會犧牲居民安寧，目前仍有很多社宅還在興建，應要通盤檢討其他社宅是否發生類似狀況。

出席記者會的都市發展局專門委員陳智盛說，社宅工地在深夜仍出現施工噪音對居民感到抱歉，將嚴格要求廠商深夜12時後不可施工，因工地仍需進行大面積灌漿工程，預定明年4月大樓結構體完成後才會結束。

他表示，會持續嚴格要求廠商若要執行灌漿工程，應在深夜12時前結束，其他工項在晚間10時前就要結束，並規劃像廠商要使用低噪音機具、設噪音監測儀器等措施。

他說，後續將嚴格限制廠商施工時間，至於產生噪音灌漿工程會提早在施工前3天告知當地居民，其他社宅工程也會依同樣作法辦理。