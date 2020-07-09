「新店綠寶石」植物園隱藏豐富生態 還可看到台灣藍雀

靠近市區、擁有豐富生態及大片綠意的新店二叭子植物園及馬公公園，因其設施使用頻率高導致嚴重損壞，為讓民眾暑假期間能有安心遊憩的去處，新店區公所近日進行涼亭修繕、木棧道鋪面改善及增設體健設施與運動場工程，提供更多元化活動場域。

新北市工務局長柯慶忠表示，市府與議員、公所合作，在轄內各區投入資源，其中，補助新店公所二叭子植物園區進行老舊涼亭進行修繕、長壽亭附近舊有木棧道拆除鋪面改善、增設體健設施及運動場，讓園區除有生態步道外，提供民眾更多元化遊憩空間。

新店區長林煌源指出，有「新店綠寶石」之稱的二叭子植物園區占地約5公頃，其天然林帶及次生林帶共存擁有豐富生態環境，園區花卉四季輪放、蝴蝶飛舞，並時有台灣獼猴及藍雀出現，不僅是極佳生態研究地點，也是踏青賞景的好去處。

公所每月不定期也會在園區舉辦植物手作、葉派拓印等活動（https://www.facebook.com/2Park279/）皆深受民眾喜愛，每次報名場場秒殺；民眾也可向公所申請觀光導覽服務，由志工進行生態導覽，未來還規畫在入口處設置園區動物意象，讓民眾打卡拍照。