「新店綠寶石」植物園隱藏豐富生態 還可看到台灣藍雀
靠近市區、擁有豐富生態及大片綠意的新店二叭子植物園及馬公公園，因其設施使用頻率高導致嚴重損壞，為讓民眾暑假期間能有安心遊憩的去處，新店區公所近日進行涼亭修繕、木棧道鋪面改善及增設體健設施與運動場工程，提供更多元化活動場域。
新北市工務局長柯慶忠表示，市府與議員、公所合作，在轄內各區投入資源，其中，補助新店公所二叭子植物園區進行老舊涼亭進行修繕、長壽亭附近舊有木棧道拆除鋪面改善、增設體健設施及運動場，讓園區除有生態步道外，提供民眾更多元化遊憩空間。
新店區長林煌源指出，有「新店綠寶石」之稱的二叭子植物園區占地約5公頃，其天然林帶及次生林帶共存擁有豐富生態環境，園區花卉四季輪放、蝴蝶飛舞，並時有台灣獼猴及藍雀出現，不僅是極佳生態研究地點，也是踏青賞景的好去處。
公所每月不定期也會在園區舉辦植物手作、葉派拓印等活動（https://www.facebook.com/2Park279/）皆深受民眾喜愛，每次報名場場秒殺；民眾也可向公所申請觀光導覽服務，由志工進行生態導覽，未來還規畫在入口處設置園區動物意象，讓民眾打卡拍照。
另外，設有著名景點「碧橋」仿真模型的馬公公園，除了擁有公園綠地，完善的室內體育館、文史館、露天籃球場及演藝廳，不分平假日皆有許多民眾使用，其中露天籃球場因使用率高導致地面嚴重破損，因此進行場地修繕，打造安全寬敞空間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言